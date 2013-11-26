Юношеский Евробаскет-2014 пройдет в Донецке

Как сообщили УНИАН в Федерации баскетбола Украины, такое решение 26 ноября объявила ФИБА-Европа по результатам заседания в Мюнхене.

Раннее Совет ФИБА-Европа утвердил страны-хозяйки юношеских чемпионатов Европы 2014 года, среди которых была и Украина. На проведение чемпионата претендовали Харьков и Донецк - два города из числа тех, кто в 2015 году будет принимать ЕвроБаскет 2015.

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Президент Федерации баскетбола Украины Александр Волков так прокомментировал это решение ФИБА-Европа: «Накануне ЕвроБаскета 2015 Украина во второй раз подряд получила право провести юношеский чемпионат Европы. Мы уже имеем определенный опыт, ведь в августе 2013 года успешно провели U16 чемпионат Европы. Уверен, что и U18 чемпионат Европы (Дивизион В) 2014 года пройдет на высоком организационном уровне».

По словам Волкова, «Донецкая область имеет славные спортивные традиции, именно она дала Украине многих великих спортсменов. Донбасс также имеет достижения и в баскетболе. В Суперлиге Донецкая область представлена двумя клубами: БК «Азовмаш» – семикратный чемпион Украины, БК «Донецк» является чемпионом Суперлиги 2012 года. В Высшей лиге чемпионата Украины в этом сезоне выступают три команды из Донецкой области. Важно, что баскетбольные клубы «Донецк» и «Азовмаш» имеют также и юношеские команды, которые играют во Всеукраинской юношеской баскетбольной лиге. БК «Донецк» также представляет нашу страну в Европейской юношеской баскетбольной лиге, в которой в прошлом сезоне получил золотые медали. Напомню, пять победителей юношеской Евролиги – Виталий Зотов, Анатолий Хитев, Антон Мусиенко, Игорь Стародуб и Сергей Павлов – выступали за сборную Украины на U16 чемпионате Европы в Киеве. Проведение U18 чемпионата Европы для Украины – это приобретение опыта, который бесспорно поможет на должном уровне провести ЕвроБаскет 2015».