Луческу рассказал о проблеме "Шахтера" перед матчем с "Реал Сосьедад"

"Естественно, бесследно такие игры не проходят. Особенно так как их выбили именно с этой стадии - плей-офф. Если бы соперник был из Западной Европы - как Ирландия, когда был забит гол рукой, - наверное, и скандал был бы побольше. А поскольку мы являемся страной из Восточной Европы, то все затихло. Когда чисто проиграешь на футбольном поле - совсем другое дело, и футболисты понимают это, относятся к этому нормально. Но когда явно с помощью судейства, которое, будем говорить, очень претенциозное, - естественно, это оставило неизгладимый след на наших игроках ", - заявил Луческу.

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По его словам, после матча игроки вернулись в клуб не в лучшем состоянии, сообщает сайт "Шахтера".

"Когда они вернулись из сборной, были потухшими. Это чувствовалось и в отношениях с партнерами. Надеюсь, что это прошло, и завтра они проявят себя с лучшей стороны в практически самой важной игре конца этого года", - добавил Луческу.

Как сообщал УНИАН, 17 сентября в Сан-Себастьяне (Испания) завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА, в котором донецкий "Шахтер" обыграл "Реал Сосьедад" со счетом 2:0.