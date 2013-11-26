Украинка Харлан признана лучшей саблисткой мира

По итогам сезона Международная федерация фехтования (FIE) признала нашу Олимпийскую чемпионку Ольгу Харлан лучшей саблисткой мира.

Соответствующую награду украинка получит 29 ноября в Париже, где состоится конгресс FIE, приуроченный к 100-летию организации, сообщили УНИАН в пресс-службе НОК Украины.

Кроме Харлан, награды FIE получат шпажисты Ана Мария Бранза (Румыния) и Рубен Лимардо Гаскон (Венесуэла), рапиристы Арианна Эрриго (Италия) и Андреа Кассара (Италия), а также саблист Вениамин Решетников из России.

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Напомним, в августе на мировом первенстве по фехтованию украинка впервые в своей карьере получила «золото» в личном зачете, а также получила звание чемпионки мира в командном выступлении. К тому же, на чемпионате Европы Харлан победила в индивидуальном первенстве, и вместе с подругами по сборной получила командное «серебро».

Харлан является абсолютной рекордсменкой в номинации Национального олимпийского комитета Украины «Лучший спортсмен месяца». Почетное звание, а вместе с ним памятную статуэтку, диплом и денежную премию от НОК Харлан получала аж 6 раз.

Президент Национального олимпийского комитета Сергей Бубка поздравил украинскую спортсменку и ее наставников с весомым международным признанием, пожелав не останавливаться на достигнутом, и идти к новым победам, которые будут радовать болельщиков и всю спортивную общественность страны.