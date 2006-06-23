Сегодня на ЧМ-2006 встретятся сборные Украины и Туниса

Сегодня состоится завершающий матч на групповом этапе Чемпионата мира по футболу 2006 года между сборными Украины и Туниса (группа H).

Матч будет обслуживать парагвайская бригада судей во главе с Карлосом АМАРИЛЬЕЙ. Будут помогать его соотечественники Амелио АНДИНО и Мануэль БЕРНАЛЬ.

Как сообщал УНИАН, 19 июня на ЧМ в Германии сборная Украины выиграла у Саудовской Аравии со счетом 4:0.

В тот же день главный соперник нашей сборной в группе Н - сборная Испании - обыграла Тунис со счетом 3:1, обеспечив себе выход в 1/8 финала.

Таким образом, по итогам второго тура в группе Н лидирует сборная Испании с 6 очками (7-1). На втором месте - сборная Украины с 3 очками (4-4). На третьем месте - сборная Туниса с 1 очком (3-2). Аутсайдер группы – Саудовская Аравия с 1 очком (2-6).

Сегодня, 23 июня, также сыграют Испания и Саудовская Аравия.