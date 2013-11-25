"Будівельник" выиграл у "Донецка" центральный матч тура баскетбольной Суперлиги

Киевский "Будівельник" разгромил "Донецк" в центральном матче тура украинской баскетбольной Суперлиги со счетом 82:55.

Как сообщает корреспондент УНИАН, донецкий клуб потерпел первое поражение в сезоне.

К этой игре в статусе фаворита подходил "Донецк", выигравший все 7 матчей регулярного чемпионата. Вместе с тем, "Будівельник" яваляется действующим чемпионом страны и участником главного европейского клубного турнира - Евролиги. К тому же, тренер "строителей" Айнарс Багатскис перед матчем заявлял, что не видит причин, по которым его подопечные не могли бы обыграть "Донецк".

Только в начале матча гости сумели на равных противостоять киевлянам и даже выиграли первую 10-минутку с разницей в 4 очка - 20:16. А уже во втором периоде "строители" вчистую переиграли лидера таблицы, выиграв отрезок с трехкратным преимуществом - 21:7. В дальнейшем киевляне только увеличивали свой перевес, победив в третьей четверти 21:15, а в четвертой - 24:13.

Лучшими игроками команды в этом матче стали Дариуш Лавринович и Михаил Анисимов, набравшие по 19 очков.

Также отметим, что ранее сегодня на паркете киевского Дворца спорта "Киев" уступил "Говерле" из Ивано-Франковска со счетом 81:88.