Двое украинских биатлонистов присоединились к сборной на этап Кубка мира в Швеции

Об этом УНИАН сообщили в Федерации биатлона Украины.

Несмотря на то, что первый этап Кубка мира стартовал 24 ноября в Эстерсунде смешанной эстафетой, изменения в заявке команд разрешено вносить вплоть до сегодняшнего дня.

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Украинская сборная воспользовалась этим правом, и по итогам первого этапа Кубка IBU в Идре (Швеция), в состав первой сборной из второй привлечены Беланенко и Супрун.

Беланенко в мужской спринтерской гонке занял 7-е место, а Супрун в аналогичной женской дисциплине – третье.

Таким образом, полный состав команды теперь выглядит следующим образом: Елена Пидгрушная, Валентина Семеренко, Юлия Джима, Мария Панфилова, Наталья Бурдыга, Супрун, Андрей Дериземля, Сергей Семенов, Сергей Седнев, Артем Прима, Беланенко и Дмитрий Пидручный.

Семеренко, недавно перенесшая простуду, проводит небольшой тренировочный сбор в Хохфильцене (Австрия) и присоединится к команде на втором этапе Кубка мира.

Как сообщал УНИАН, в первой гонке этапа КМ в Эстерсунде сборная Украины завоевала бронзовую медаль в смешанной эстафете. В программе предусмотрены также мужские и женские индивидуальные гонки, спринты и гонки преследования.