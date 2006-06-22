Завершился матч Япония – Бразилия

В Дортмунде на "Вестфаленштадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Японии и Бразилии.

Уже на второй минуте японцы провели первую атаку, Кейдзи Тамада не обработал мяч в штрафной. В следующие 10 минут бразильцы провели две атаки, но Кака пробил выше ворот, а удар Робиньо парировал вратарь.

На 15-й минуте Жуниньо Пернамбукано неудачно выполнил штрафной, а через минуту Дзюнити Инамото промахнулся, выполняя дальний удар. В последовавшей контратаке Робиньо показал несколько красивых финтов, бил под перекладину – свою команду выручил Йошикацу Кавагучи.

На 19-й минуте Роналдиньо получил мяч в штрафной от Роналдо, вратарь опять спас, а угловой исчерпался без какого-либо эффекта. Как и следующий на 23-й минуте после дальнего удара Пернамбукано.

25-я минута. Острая атака японцев правым краем (Жуан чуть не срезал мяч в свои ворота).

34-я минута. Гол! Тамада получил мяч в штрафной слева от ворот и поразил ближнюю девятку. 1:0

За три минуты до перерыва Роналдиньо с дриблингом дошел до штрафной, пытался закрутить мяч в дальний угол, попал в руки вратарю. Но последняя минута стала результативной для Роналдо. Мяч забит в прыжке (!) головой. 1:1.

51-я минута Роналдиньо и Роналдо разыграли красивую комбинацию, последний немного не попал в ворота. Но на 53-й просчет исправил отличным ударом Пернамбукано. Мяч вылетал из-за защитника, менял траекторию полета и оказался в правом нижнем углу. 2:1.

59-я минута. Снова гол.Роналдиньо отдал точный пас на подключившегося по левому флангу защитника Жилберто, тот вошел в штрафную и пробил в дальний нижний угол. 3:1.

За девять минут до конца Роналдо хорошо пробил издали в самый угол. 4:1.