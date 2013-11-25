Фоменко: наши футболисты поднаелись футбола

Об этом в эфире канала 2+2 заявил тренер сборной Украины Михаил Фоменко, вспоминая о поражении от Франции в матче плей-офф отборочного турнира ЧМ-2014.

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"Из всех команд нам попалась самая сильная. В Париже сборной Франции помогали и 12-й игрок, и 13-й игрок, и 14-й игрок. Наше состояние, а именно тех футболистов, которые начали чемпионат в июле, такое — немножко поднаелись, подустали, а игроки сборной Франции начали чемпионаты в конце августа — начале сентября. Сейчас они находятся на пике своей игровой формы. Удаление Хачериди? Там не было контакта. Больше похоже на театральную постановку", - сказал он.

Как сообщалось, сборная Украины проиграла французам со счетом 3:0 и потеряла возможность поехать в Бразилию. Напомним, это поражение стало первым для "сине-желтых" в 2013 году. Наша команда не знала проигрыша 11 матчей подряд.