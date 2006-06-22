Завершился матч Хорватия – Австралия

В Штутгарте на "Готтлиб Даймлер Штадионе" завершился матч Чемпионата мира по футболу между сборными Хорватии и Австралии.

Игра началась с атак хорватов. Первую атаку прервали до штрафной, вторую – в штрафной, третью – с нарушением правил. И Дарио Срна забил первый гол – идеальный штрафной в девятку с 23 метров. 1:0.

По столкновениям первых минут было видно, что балканские футболисты настроены играть жестко. Австралийцы могут предъявить претензии к английскому арбитру Грэму Поллу, когда на 3-й минуте он не назначил 11-метровый в ворота Хорватии (Йосип Шимунич явно обхватил руками Видуку). Атака Австралии на 9-й минуте могла перерасти в опасную, но игроки увлеклись перепасовками в штрафной. В следующие десять минут в центре поле, время от времени доходя до штрафных, столкнулись две атакующие команды: более жесткие и быстрые хорваты и более комбинационные австралийцы. На 17-й минуте последние заметно прижали соперников: дальний удар, угловой, дальний удар.

На 22-й минуте дальний пас из центрального круга на выход по правому флангу хорватам удалось прервать только с нарушением. Минуты две они старались отодвинуть австралийцев от своей штрафной. Хорватия все больше садилась в оборону.

На 29-й минуте Тим Кейхилл бил головой по воротам после дальнего навеса метров с 40, почти сразу Гарри Кьюэлл сильно пробил с 18 метров перед воротами – оба раза Плетикоса спас команду. На 33-й Джейсон Кулина ударом с 20 метров попал в заднюю растяжку ворот.

На 35-й минуте контратака хорватов разделила судьбу 2-3 предыдущих – секундное впечатление опасности быстро исчерпалось.

Натиск Австралии (счет ударов 8:2) при жесткой игре Хорватии завершился закономерно: Томаш рукой прижал Кейхилла в затылок во вратарской. Пенальти. Плюс желтая карточка Игору Тудору, промедлившему выйти из штрафной. Крейг Мур бьет низом по центру – 1:1.

Теперь Хорватии надо выходить из обороны: хотя победителя этого матча и ждет игра с Италией, но проигравшего ждет отъезд домой.

На 42-й Пршо после рывка бьет с угла вратарской. Балканская сборная пытается войти в штрафную соперника, но австралийцы командно играют не только в нападении, да и в защиту уходить не собираются.

На 50-й минуте Кранчар сильно пробил с той же позиции (23 метра чуть левее центра), с которой был забит первый мяч его команды, но на этот раз чуть выше ворот. Хорваты жмут, австралийцы по зонам пресекают малейшую угрозу. На 55-й минуте переходят в быструю контратаку, но комкают ее в завершении. И тут же ответная атака, после которой Нико Ковач снова выводит Хорватию вперед.

Это был хороший удар. Обведя двух защитников, Ковач пробил с 18 метров в дальний угол, вратарь Желько Калач правильно лег под мяч и уже почти взял в руки, но... не удержал. 2:1.

Тактика команд словно возвращается на 20 минут назад: теперь атакует Австралия. Прыжок Видуки во вратарской только поднимает мяч вверх. Хорваты несколько раз доходят с контратаками до ударов – урок первого тайма, видимо, не хотят повторить.

Слишком спокойно играют австралийцы, слишком аккуратно и рассудительно для решающих моментов. На 72-й минуте Плетикоса сумел убрать мяч под себя на самой линии ворот, двое австралийцев в “куче-малой” пытались затолкнуть мяч вместе с вратарем. На 76-й минуте Томаш применил в своей вратарской прием “рука Бога”: сыграл в высоком прыжке по-волейбольному. И судья снова промолчал.

Австралийцы вправе говорить, что справедливость есть. Через две минуты – 2:2. Навес на точку 11 метров, сброс головой на забытого слева Кьюэлла и кинжальный удар мимо вратаря.

На 84-й и 86-й минуте Грэм Полл сокращает состав обеих команд с помощью красных карточек, сначала хорватов, потом австралийцев. Хорватия играет агрессивно и горячо – она хочет победить, она бьется за победу. Аккуратная оборона Австралии трещит, но выдерживает.

Ничья 2:2. Австралия проходит в 1/8 финала.