"Шахтер" вернул себе единоличное лидерство в Премьер-лиге
Донецкий «Шахтер» выиграл матч украинской футбольной Премьер-лиги у «Севастополя» со счетом 4:0 и стал единоличным лидером турнирной таблицы.
Как сообщает корреспондент УНИАН, это был матч 17-го тура.
Дончане предсказуемо были намного сильнее соперника и уже в первом тайме довели счет до крупного. На 8-й минуте Тайсон забил первый гол, а в середине тайма, в течении 11 минут – с 23-й по 34-ю, «горняки» отличились еще трижды. Голы забили Дмитрий Чигринский, Луис Адриано и Дарио Срна.
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Во второй тайме игра заметно успокоилась и, хоть у «Шахтера» и были голевые моменты, голов больше не было.
Таким образом, «Шахтер» набрал 35 очков в турнирной таблице и вновь стал единоличным лидером, оторвавшись от «Черноморца» на 3 балла.
Как сообщал УНИАН, из команд группы лидеров также сегодня свой матч проведет днепропетровский «Днепр», а завтра сыграет киевское «Динамо». Харьковский «Металлист» 17-й тур пропускает из-за того, что потенциальный соперник команды – столичный «Арсенал», снялся с соревнований.