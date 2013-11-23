Харьковский "Локомотив" выиграл последний матч Кубка УЕФА по футзалу
18:17, 23 ноября 2013Спорт
1493
Харьковский «Локомотив» выиграл последний матч элит-раунда Кубка УЕФА по футзалу (мини-футболу) у румынского «Тыргу-Муреш» со счетом 3:0.
«Локомотив» выиграл у румынского «Тыргу-Муреш» со счетом 3:0
Как сообщает официальный сайт соревнований, харьковчане сошлись в этом матче с аутсайдером группы, но не могли открыть счет на протяжении большей части первого тайма. Лишь на 16-й минуте игры Евгений Клочко открыл счет. Он же в самом начале второго тайма, на 22-й минуте, оформил дубль. А в середине второго тайма, на 29-й минуте, Виталий Киселев довел счет до крупного – 3:0.
Читайте также: Главным тренером сборной Украины по футзалу стал Рывкин
Таким образом, в трех играх группового этапа «Локомотив» набрал 6 очков, но не смог занять первое место и выйти в «Финал четырех».
Как сообщал УНИАН, в первом туре «Локомотив» уступил испанской «Барселоне» со счетом 1:6.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter