Харьковский "Локомотив" выиграл последний матч Кубка УЕФА по футзалу

Как сообщает официальный сайт соревнований, харьковчане сошлись в этом матче с аутсайдером группы, но не могли открыть счет на протяжении большей части первого тайма. Лишь на 16-й минуте игры Евгений Клочко открыл счет. Он же в самом начале второго тайма, на 22-й минуте, оформил дубль. А в середине второго тайма, на 29-й минуте, Виталий Киселев довел счет до крупного – 3:0.

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Таким образом, в трех играх группового этапа «Локомотив» набрал 6 очков, но не смог занять первое место и выйти в «Финал четырех».

Как сообщал УНИАН, в первом туре «Локомотив» уступил испанской «Барселоне» со счетом 1:6.