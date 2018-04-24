Украинский биатлон: сезон олимпийских надежд

Биатлон априори является одной из ведущих дисциплин Украины. До поры, до времени, элитным у нас считался хоккей, но к медалям крупных соревнований украинская команда никогда не подходила и близко. Максимум – участие в элитном дивизионе мирового первенства или (один раз) в Олимпийских играх. А с 2007 года, когда команда заняла последнее место на первенстве мира в Москве, наши хоккеисты и болельщики были лишены и этого. Были еще и фигуристы. Но их успехи были единичны, а временной отрезок между завоеванием одной награды и следующей настолько велик, что укорениться в массовом сознании как элитный вид спорта "фигурка" просто не имела шансов. Совсем другое дело – биатлон.

История побед

"Стреляющие лыжники", точнее, лыжницы, начали приучать украинских болельщиков к своим победам еще в далеком 1996-м году, когда на чемпионате мира в немецком Рупольдинге команда завоевала сразу три награды - серебро и две бронзы. Причем, серебро и одна бронза были завоеваны сразу четырьмя биатлонистками, в командной гонке и эстафете. А сразу три награды завоевала тогдашний лидер команды Елена Петрова. Она стала третьей в индивидуальной гонке, при этом допустив по ходу соревнований один промах при стрельбе. Вместе с ней медали в командных видах программы завоевывали Татьяна Водопьянова, Елена Зубрилова, Нина Лемеш (серебро в командной гонке) и Валентина Цербе (бронза в эстафете).

А уже начиная с 1997 года лидером сборной Украины на долгое время стала Елена Зубрилова. В первый же свой звездный год спортсменка из Шостки (Сумская обл.) завоевала три серебра в личных соревнованиях - спринте, гонке преследования и индивидуальной гонке, став по совокупности достижений самой стабильной участницей чемпионата. Плюс, она помогла команде финишировать третьей в эстафете. Лидером команды она оставалась вплоть до конца сезона 2001/02, успев за эти годы четырежды стать чемпионкой мира, и столько же раз выиграть бронзу. Кроме того, Зубрилова три раза подряд - 1999-2001 годы, становилась призером Кубка мира, дважды серебряным и один раз бронзовым. А вот главные старты - олимпийские, в Нагано-1998 и Солт-Лэйк Сити-2002 провалила, не выиграв ни одной медали. И, публично высказав свое отношение к украинским чиновникам от спорта, никогда не отличавшимся внимательным отношением к спортсменам, поменяла гражданство на белорусское. Произошло это уже на закате карьеры и для своей новой сборной она сумела завоевать только три награды мирового первенства - серебро и две бронзы, ни разу не попав в призеры Кубка мира.

Впрочем, уход Зубриловой не стал трагедией для команды, которая доказала, что по-прежнему считается силой в эстафете. Командные гонки к тому времени уже убрали из программы соревнований. А на место лидера сборной вернулась... Елена Петрова, на несколько лет отошедшая в тень Зубриловой. На чемпионате мира-2003 в российском Ханты-Мансийске в спринте она заняла второе место, а спустя несколько дней в эстафете показала такой же результат с тремя партнерами по команде в эстафете. Сборная Белоруссии во главе с Зубриловой тогда финишировала на 4-м месте. Выиграла Петрова личную бронзу и год спустя на ЧМ-2004, став третьей в гонке на 15 км. Главный же ее успех пришелся на годы рассцвета карьеры Зубриловой, когда на уроженку Шаркана (Удмуртия) никто и не рассчитывал. В Нагано-1998 она завоевала серебро на своей коронной индивидуальной дистанции 15 км.

Период с 2005 по 2012-й годы в отечественном биатлоне можно было бы назвать спадом. Но... Всем бы такой спад. В 2006-м на Играх в Турине Лилия Ефремова завоевала первую в своей карьере медаль Топ-соревнований, олимпийскую бронзу в спринте. Как оказалось впоследствии, и последнюю. А на мировых первенствах с 2007 по 2012 годы медали завоевывали уже новые герои Андрей Дериземля, Оксана Хвостенко, сестры Вита и Валентина Семеренко. Только в 2009 и 2010 годах сборная оставалась без медалей, все остальные годы выигрывая от одной до трех наград.

Прорыв-2013

Даже на этом фоне год 2013-й стоит особняком. И не только потому, что это предолимпийский год, а чемпионат мира в чешском Нове Место стал последним крупным стартом перед Играми, не считая этапов Кубка мира. Этот чемпионат принес Украине такое долгожданное золото – первое за 11 лет, после первенства-2002 в норвежском Холменколлене. В первой же гонке чемпионата, женском спринте, победу одержала Елена Пидгрушная. В этой же гонке бронзу взяла Вита Семеренко. Спустя два дня, в гонке преследования, стартовавшая первой Пидгрушная финишировала третьей, взяв бронзу. Наконец, в индивидуальной гонке бронзу завоевала Валентина Семеренко, а венцом стала серебряная медаль всей команды в эстафете. За год до Олимпиады украинки завоевали пять наград мирового первенства, показав один из лучших своих результатов в истории. Лучше было только в 1999-м в финском Контиолахти, где 3 золота выиграла Зубрилова.

И теперь Украина – вновь в числе лидеров мирового биатлона. Спустя годы так называемого "затишья", когда, в основном, завоевывалось по 1-2 медали за турнир.

Любопытно, что президент Федерации биатлона Украины Владимир Брынзак еще после стартовой гонки предрек команде большой успех на турнире в Нове-Место. И Валентине Семеренко, не попавшей в спринте в призеры, в частности. А заодно он отметил, что к этому результату украинская сборная шла долгие годы и его медали ни сколь не удивляют: «В глубине души я понимал, что мы заслуживаем такого результата. И спортсмены, и тренеры, и руководители команды – все видели то позитивное движение, прогресс, которого достигают наши девчонки. Потенциал у команды очень большой, главное – подойти правильно с психологической точки зрения, быть уверенным в своих силах, и тогда результат обязательно придет. Именно это мы и увидели сегодня. Когда Лена и Вита приходили на стрельбу, у меня ни на секунду не закрадывалась мысль, что сейчас они могут промахнуться. И медали – отличный пример для остальных девчонок, которые тоже способны завоевывать награды. Если та же Валя Семеренко соберется, то подиум в ее исполнении никого не удивит. Когда я увидел, что преимущество Лены на выходе со стадиона – 11 секунд, то уже был уверен, что Пидгрушная победу не отдаст. На трассе у нас через каждые несколько сот метров стояли члены команды и вели Лену по дистанции, подгоняли, подсказывали. В этой ситуации я был спокоен».

Олимпийское ожидание

Новый сезон команда начинает практически в идеальном составе. В Остерсунде сборную представят Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Мария Панфилова, Наталья Бурдыга, Андрей Дериземля, Сергей Семёнов, Сергей Седнев и Артем Прима.

Исключение составляет Вита Семеренко, которая простудилась во время подготовительных сборов. В принципе, это рабочий момент. Предсезонные тренировки для того и существуют, чтобы организм входил в соревновательный тонус. И не всегда он справляется с нагрузками. Зато уже в ходе сезона, когда идут максимальные нагрузки в режиме постоянных соревнований, все это переносится намного легче. Кстати, по информации из штаба сборной, выздоровление спортсменки идет быстрыми темпами, но заявлять ее на первые гонки в Остерсунде, скорее всего, не будут. В олимпийском сезоне к состоянию каждого, тем более, одного из лидеров команды, стоит относиться подчеркнуто бережно. А возможностей посоревноваться, как в рамках Кубка мира, так и вне его, еще будет предостаточно.

Сестра Виты, кстати, уже начала новый сезон, равно как и другие представители нашей основной сборной. На минувший выходных, за неделю до старта Кубка мира она пробежала масс-старт в рамках Открытого Кубка Норвегии, выиграв там серебряную награду. Свою первую гонку сезона спортсменка прокомментировала так: "Бежалось неплохо, хотя все же немного тяжеловато. Сказывается старт сезона. Вместе с тем, трасса во время соревнований была прекрасно подготовлена, организаторы сумели сделать все, чтобы она была в отличном состоянии. Сама по себе трасса здесь рабочая и нужно правильно распределить силы, чтобы хватило на все круги. Но, к сожалению, как всегда, их немного не хватает. Мне очень нравится, что трасса в Шушене рабочая и тут не так много равнинных участков, а, в основном, подъемы. На них, конечно, тяжело, но при этом все же удается сохранить скорость".

Кстати, на этой дистанции спортсменка впервые за долгое время поразила все 20 мишеней. И это не в спокойной обстановке, а в достаточно напряженной официальной гонке, где вокруг очень амбициозные соперницы: "Конечно же, я была очень рада, что у меня все получилось, что я смогла поразить все 20 мишеней, ведь давно у меня такого не было. Но в тот же момент были и мысли о том, что еще нужно бежать до финиша, тем более, что за мной была именитая норвежка Тура Бергер. Можно сказать так: «уносила ноги» от Туры, а это не легко! К счастью, все обошлось. И я сумела финишировать второй. Несмотря на то, что это еще не Кубок мира такому результату очень рада. Ведь стартовали сильные соперницы, с которыми мы в этом сезоне встретимся на трассах разных этапов".

От прогнозов на новый сезон спортсменка умышленно уклонилась. Что и понятно. Вита сама является одним из лидеров нашей сборной и способна на сюрприз в любой момент. Остальные представительницы женской сборной пока находятся в тени и форсировать подготовку явно не спешат. От того и не появляются перед камерами и диктофонами тех, кто регулярно освещает биатлонные соревнования. Даже такие, как Открытый Кубок Норвегии.

Второй эшелон

Несмотря на то, что состав олимпийской команды на 99 процентов будет состоять из элитной 10-ки спортсменов, представленных в Остерсунде (9 + Вита Семеренко), никогда нельзя сбрасывать со счетов и так называемый "второй эшелон". Спортсмены второго состава сборной традиционно участвуют в турнирах рангом пониже, коими являются Кубок IBU и чемпионат Европы. Тем не менее, по ходу сезона достаточно часто можно увидеть как наставники команд производят ротацию, отправляя спортсменов из одной команды в другую.

В нынешнем сезоне во втором составе украинской сборной сезон начинают такие известыне спортсмены, имеющие соревновательный опыт на уровне Кубка мира и чемпионата мира, как Анастасия Меркушина и Александр Беланенко. Всего же в этой сборной 14 человек. На первый этап Кубка IBU (Международного союза биатлонистов), который состоится 23-24 ноября заявлены Ольга Абрамова, Яна Бондарь, Инна Супрун, Надежда Белкина, Алла Гиленко, Анастасия Меркушина, Ирина Варвинец, Александр Беланенко, Дмитрий Русинов, Виталий Кильчицкий, Руслан Ткаленко, Александр Дахно, Артем Тищенко и Иван Моравский. И уже до новогодних праздников, когда успеют пройти три из шести предолимпийских этапов параллельно идущих Кубка мира и Кубка IBU, можно ожидать изменений в составе обеих наших команд. Хотя, кардинальных все же не предвидится. Максимум, один-два человека.

...Игры в Сочи пройдут аккурат спустя год после чемпионата мира в Чехии. И главное, не распылить свою энергию на старты предшествующие Олимпиаде. Ведь до главного старта сезона нас ждет еще целых шесть этапов Кубка мира. Где каждый может захотеть лишний раз доказать свою силу. Украинские же биатлонисты всегда славились своим умением выстрелить в нужный момент. В прямом и переносном смысле. И ждать ровного сезона с целой россыпью побед на этапах Кубка мира и Играх в придачу не получится – это не наш конек. А, значит, стоит запастись терпением. И надеяться, что сборная не будет форсировать события. Главное, конечно, впереди. В феврале.