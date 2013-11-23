«Будівельник» проиграл турецкому «Фенербахче» в Евролиге

Как сообщает корреспондент УНИАН, это была игра шестого тура группового этапа соревнований.

Решающей в этой игре стала вторая четверть. После относительно равной первой 10-минутки (23:27), киевляне вчистую провалили второй отрезок игры, позволив сопернику выиграть с 13-очковым перевесом 25:12. После этого активность турецкой команды заметно снизилась, и во второй половине украинский чемпион на равных играл с оппонентом. Третья четверть завершилась вничью – 16:16, а четвертая завершилась с минимальным преимуществом киевлян – 17:16.

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Лучшим игроком этого матча в составе гостей стал литовский легионер Дайнюс Шаленга, набравший 16 очков.

Таким образом, киевляне потерпели пятое поражение в шести матчах, имея на своем счету только одну победу. Что касается «Фенербахче», то он является единоличным лидером в турнирной таблице группы, выиграв все 6 матчей.

В седьмом туре «строители» в следующую пятницу, 29 ноября, будут принимать на своей площадке в киевском Дворце спорта московский ЦСКА.