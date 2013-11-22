Форварда "Динамо" Мбокани дисквалифицировали на три игры еврокубков

Игрок киевского футбольного клуба "Динамо" Демьерси Мбокани дисквалифицирован на три игры еврокубков после того, как был удален с поля в игре со швейцарским "Туном" за оскорбление арбитра.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

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В сообщении, в частности, говорится: "Контрольно-дисциплинарный комитет УЕФА рассмотрел эпизод, произошедший на 17-й минуте матча 4-го тура группового этапа Лиги Европы» «Тун» – «Динамо» и повлекший удаление нападающего «Динамо» Дьемерси Мбокани. На основании положения статьи 15 Дисциплинарных правил – оскорбительные или грубые высказывания в отношении официального лица – принято решение отстранить Мбокани от участия в соревнованиях под эгидой УЕФА на три ближайших матча".

Игрок пропустит две оставшиеся игры с участием "Динамо" в групповом турнире, а также, если команда выйдет в плей-офф, первый матч 1/16 финала.