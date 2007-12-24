Воронин сел на скамью

В последнее время Андрей Воронин потерял доверие Рафаэля Бенитеса и все реже появляется на поле в футболке «Ливерпуля», пишет газета "Дело".

После ухода из «Байера» Андрей Воронин блестяще начал свою карьеру в «Ливерпуле». В различных опросах в межсезонье и на старте сезона именно украинский нападающий чаще всего назывался лучшим игроком команды. Однако в последние месяцы положение Воронина в клубе заметно ухудшилось.

Наш легионер все чаще вообще не попадает даже в заявку своей команды на матч. Да, на прошлой неделе он провел 90 минут встречи с «Челси», но это была кубковая игра. Зато в чемпионате, в матче 18-го тура против «Портсмута», который «Ливерпуль» выиграл со счетом 2:1, Воронин на поле не выходил. Так же было и в решающем для «красных» поединке Лиги чемпионов с «Марселем». И в недавних матчах Премьер-лиги против «Болтона» и «Ньюкасла», где его тоже не было в заявке. Получается, что за последний месяц в чемпионате Англии Воронин играл лишь однажды — 8 декабря с «Ридингом».

Основная причина такого положения украинца проста — Воронин перестал забивать. Конечно, экс-игрок «Байера», «Кельна» и «Майнца» никогда не считался чистым форвардом, но очевидно, что он все же игрок атаки. В ведущих английских клубах конкуренция в этой игровой линии всегда очень высока, поэтому если ты не приносишь пользу в виде забитых голов или голевых передач , велика вероятность того, что ты сразу же потеряешь место в основе. И даже хорошее отношение тренера Бенитеса к Воронину не может изменить эту ситуацию.

Кстати, Шевченко в прошлом году выпал из основы «Челси» именно из-за своей продолжительной безголевой серии, и даже имя и титулы этого игрока не могли решить проблему. Такова конкуренция среди нападающих в Англии: либо ты забиваешь, как Дрогба в «Челси» или Торрес в «Ливерпуле», либо ты оказываешься на скамейке запасных, отмечает издание.