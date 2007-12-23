Результаты 18-го тура английской Премьер-лиги

Завершились два из сегодняшних трех матчей 18-го тура английской Премьер-лиги

МЮ - Эвертон 2:1 (Роналду 22, 88 пен. - Кахилл 27)

Ньюкасл - Дерби 2:2 (Видука 27, 87 - Барнс 6, Миллер 52)

В матче Блекберн - Челси 0:1. На 23-й минуте Калу выдал диагональный пас на выход Коулу, тот пробил над плечем вратаря в ближнюю девятку. Шевченко играл в стартовом составе, на 67-й минуте его сменил Райт-Филлипс.

Напомним, что вчера состоялись матчи:

Арсенал - Тоттенхэм 2:1 (Адебайор 47, Бендтнер 75 - Бербатов 65)

Астон Вилла - Манчестер Сити 1:1 (Карью 14 - Бьянки 11)

Фулхэм - Уиган 1:1 (Демпси 78 - М.Бент 70)

Миддлсбро - Вест Хэм 1:2 (Уитер 40 - Аштон 44, Паркер 90)

Ливерпуль - Портсмут 4:1 (Бенаюн 11, Дистен 17 автогол, Торрес 67, 85 - Мварувари 57)

Болтон - Бирмингем 3:0 (Диуф 73, Анелька 78, 90)

Рединг - Сандерленд 2:1 (Ингимарссон 69, С.Хант 90 - Чопра 82 пен.)

Тройка лидеров - Арсенал (43 очка), МЮ (42), Челси (37).

Группа преследования - МСити (34), Ливерпуль (33, игра в запасе), Эвертон и Портсмут (по 30), Астон Вилла (29).

Середняки - Блекберн и Ньюкасл (по 26), Вест Хэм (25, игра в запасе), Рединг (21).

Группа преследования середняков - Тоттенхэм (18), Болтон и Миддлсбро (по 17), Бирмингем (15), Фулхэм и Сандерленд (по 14), Уиган (13).

Замыкающий - Дерби (7).