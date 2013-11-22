Луческу: Украину засудили в матче с Францией

Об этом заявил главный тренер "Шахтера" Мирча Луческу на предматчевой тренировке команды, сообщает официальный сайт "Шахтера".

"Обычно говорят, что у меня что-то с арбитрами. Но судьи очень большую роль сыграли в том, что Украина не прошла дальше! Был фол на Безусе в штрафной площадке Франции – это чистейший пенальти. И если в моменте, когда арбитры не засчитали чистый гол в ворота Украины, было хаотичное движение и, наверное, сложно было уследить, то в голе из офсайда очень четко видно, что француз, который забивал, был в чистейшем положении вне игры.

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И не было фола на Рибери, когда Хачериди удаляли с поля! Рибери – великий игрок, но с его стороны было много провокаций в этом матче. Да, это элементы, которые имеют место в матчах, но в этом случае они носили определяющий характер.

Все-таки украинцы до конца пытались пройти дальше, но начали игру очень скромненько и с большой боязнью. Для украинского футбола, конечно, это была бы большая реализация идей", - сказал Луческу.

По словам наставника горняков, его подопечные, играющие за сборную вернулись из Франции в моральном и физическом упадке.

"Настроение и моральное, и физическое у них не на должном уровне. Когда проигрывается такой матч, усталость дублируется – как ментальная, так и физическая. Очень жаль, что не получилось, но жизнь продолжается", - сказал тренер Шахтера.

Напомним, в ответном матче плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2014 сборная Украины проиграла команде Франции со счетом 0:3.