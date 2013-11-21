"Арсенал" исключили из Премьер-лиги, а "Днепр" - из текущего розыгрыша Кубка Украины

Контрольно-дисциплинарный комитет Федерации футбола принял несколько решений, которые касаются клубов Премьер-лиги и второй лиги, в частности, исключив из разных соревнований клубы "Арсенал", "Днепр", и команду Профессиональной футбольной лиги (второй дивизион чемпионата Украины) "Динамо" (Хмельницкий).

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе ФФУ.

За повторную неявку на матч КДК ФФУ исключил киевский «Арсенал» из текущих соревнований Премьер-лиги. Материалы дела будут переданы Дирекции Премьер-лиги для внесения соответствующих изменений в турнирные таблицы.

Читайте также: "Арсенал" исключен из розыгрыша Кубка Украины

За неявку без уважительных причин на матч 1/8 финала Кубка Украины с одесским «Черноморцем», который должен был состояться 30 октября 2013 года, ФК «Днепр» (Днепропетровск) исключен из текущего розыгрыша и оштрафован на 75 тысяч гривен.

Ситуация с киевским «Арсеналом» повторилась и в Хмельницком: местное «Динамо» также дважды не явилось на матч, в результате чего клуб был исключен из соревнований ПФЛ.