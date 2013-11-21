Ведущий игрок сборной Франции Рибери сломал ребро в матче с Украиной

14:29, 21 ноября 2013
Спорт
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Ведущий игрок сборной Франции по футболу Франк Рибери сломал ребро в ответном матче плей-офф отборочного турнира Чемпионата мира 2014 года против сборной Украины

Франк Рибери, zimbio.com

Ведущий игрок сборной Франции по футболу, один из претендентов на "Золотой мяч" (приз лучшему игроку Европы) Франк Рибери сломал ребро в ответном матче плей-офф отборочного турнира Чемпионата мира 2014 года против сборной Украины в Париже.Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба "Бавария" (Мюнхен), за который играет француз.

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Из-за травмы игрок может пропустить два ближайших матча своей клубной команды. Рибери точно не сыграет в матче "Баварии" против главного соперника по немецкой Бундеслиге - "Боруссии" (Дортмунд). Также он, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов УЕФА против московского ЦСКА, который пройдет 27 ноября в подмосковных Химках.

Как сообщал УНИАН, матч Франция - Украина, состоявшийся 19 ноября, завершился со счетом 3:0 в пользу французов. Франция завоевала путевку на ЧМ-2014.

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