Ведущий игрок сборной Франции Рибери сломал ребро в матче с Украиной

Ведущий игрок сборной Франции по футболу, один из претендентов на "Золотой мяч" (приз лучшему игроку Европы) Франк Рибери сломал ребро в ответном матче плей-офф отборочного турнира Чемпионата мира 2014 года против сборной Украины в Париже.Об этом сообщает официальный сайт немецкого клуба "Бавария" (Мюнхен), за который играет француз.

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Из-за травмы игрок может пропустить два ближайших матча своей клубной команды. Рибери точно не сыграет в матче "Баварии" против главного соперника по немецкой Бундеслиге - "Боруссии" (Дортмунд). Также он, вероятнее всего, не сможет принять участие в матче Лиги чемпионов УЕФА против московского ЦСКА, который пройдет 27 ноября в подмосковных Химках.

Как сообщал УНИАН, матч Франция - Украина, состоявшийся 19 ноября, завершился со счетом 3:0 в пользу французов. Франция завоевала путевку на ЧМ-2014.