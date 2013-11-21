Украина будет принимать два этапа Кубка Европы по триатлону в 2014 году

Об этом УНИАН сообщили в Национальном олимпийском комитете Украины.

По словам генерального секретаря Федерации триатлона Украины Эдуарда Панарина, европейская федерация уже утвердила календарь соревнований на 2014 год.

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Панарин сказал: «ETU уже заявила на официальном уровне о том, что Украина будет принимать этапы Кубка Европы в двух городах. У нас достаточно амбициозные, и я бы даже сказал, смелые планы. Уходящий сезон показал, что мы можем и умеем проводить соревнования на высоком уровне. Прежде всего, я имею в виду Kyiv Triathlon Cup, а также Днепропетровск, где уже наработана достаточно хорошая база и есть люди, которые готовы поддержать подобные инициативы. Самое главное то, что у нас есть команда, которая может организовать соревнования высокого уровня и найти под них спонсоров».

Первый в истории Украины старт серии ETU состоится 24-25 мая 2014 года в Днепропетровске – это будет этап Кубка Европы на спринтерской дистанции. А 28 июня, в День Конституции, Киев будет принимать этап кубка на олимпийской дистанции.