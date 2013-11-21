Стали известны все участники чемпионата мира по футболу

От Европы в турнире сыграют сборные Бельгии, Хорватии, Италии, Германии, Голландии, Швейцарии, Португалии, России, Боснии и Герцеговины, Греции, Англии, Испании и Франции, сообщает РИА Новости.

От Южной Америки помимо бразильцев, которые не проходили отбор по праву хозяев соревнований, на мундиале сыграют команды Аргентины, Колумбии, Чили, Эквадора и Уругвая.

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Из африканских сборных отобрались Нигерия, Кот-д’Ивуар, Камерун, Гана и Алжир. США, Коста-Рика, Гондурас и Мексика преодолели квалификационный турнир от североамериканской зоны. От Азии в чемпионате мира сыграют Япония, Иран, Южная Корея и Австралия, выступающая в зоне АФК с 2006 года.

Жеребьевка групповой стадии мундиаля состоится 6 декабря в городе Мата-ди-Сан-Жуан, штат Баия, в 18:00 по киевскому времени.

Чемпионат мира в Бразилии пройдет с 12 июня по 13 июля 2014 года в 12-ти городах страны: Рио-де-Жанейро, Ресифи, Салвадоре, Сан-Паулу, Порту-Алегри, Манаусе, Форталезе, Натале, Белу-Оризонти, Бразилиа, Куябе, Куритибе. Полуфинальные матчи пройдут на стадионах «Минейран» в Белу-Оризонти и «Арена Коринтианс» в Сан-Паулу. Решающая встреча турнира состоится на «Маракане» в Рио-де-Жанейро, вместимость которой для чемпионата мира будет несколько снижена – до 73,531 места.