Сборная Ганы вышла в 1/8 финала чемпионата мира

В Нюрнберге на "Франкенштадионе" сборная Ганы со счетом 2:1 обыграла сборную США в решающем матче группового турнира. Этот результат позволил африканской команде с 6 очками занять второе место в группе Е вслед за командой Италии и выйти в 1/8 финала чемпионата мира. За бортом плей-офф остались команды Чехии и США.

Все основные события в этой встрече произошли в первом тайме. На 22-й минуте Хамину Драман вывел африканскую команду вперед, на 43-й минуте Клинт Демпси счет сравнял, но на 47-й минуте капитан сборной Ганы Стефен Аппиа реализовал пенальти. Во второй половине игры счет не изменился. Cup2006.Lenta.Ru вел онлайн-трансляцию матча из Нюрнберга.

Теперь сборным Ганы и Италии осталось дождаться результатов матчей команды группы F, в которых встречаются Бразилия – Япония, Хорватия – Австралия. Именно после этих игр станут известны еще две пары первого раунда плей-офф.

Лента.ру