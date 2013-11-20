Южненский «Химик» проиграл матч баскетбольного Еврокубка

В Южном (Одесская обл.) завершился матч шестого тура группового этапа баскетбольного Кубка Европы, в котором «Химик» уступил турецкому ТЕД из Анкары со счетом 79:81.

Об этом сообщает официальный сайт турнира.

Матч в Южном проходил в равной и достаточно напряженной борьбе. Первую четверть выиграли гости с преимуществом в 3 очка – 17:14. После этого они сумели сохранить свой перевес во второй четверти (23:23), но позволили украинскому клубу выровнять игру в третьей – 24:21.

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Решающей в этом матче стала заключительная 10-минутка, которую ТЕД выиграл с минимальным преимуществом «+2» - 20:18. Примечательно, что за 8 секунд до окончания игры счет мог сравнять американский легионер «Химика» Пол Дилэйни, но промахнулся с выгоднейшей позиции.

Лучшим игроком в составе хозяев площадки стал Мэтт Гейтенс, набравший 14 очков.

Таким образом, после шести игр у «Химика» 4 победы при 2 поражениях и украинская команда отстала в турнирной таблице от российского БК «Нижний Новгород», который теперь является единоличным лидером.