Жена Виталия Кличко призывает его завершить спортивную карьеру

Жена чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC Виталия Кличко – Наталья заявила, что хочет, чтобы ее муж завершил спортивную карьеру.

Об этом она сказала в интервью немецкому изданию Hamburg Morgenpost, сообщает сайт официального фан-клуба братьев Кличко.

Супруга спортсмена призналась, что была бы только рада, если бы Виталий повесил перчатки на гвоздь и не выходил больше на ринг.

«Это решение он должен принять самостоятельно. Виталий многого добился в спортивной карьере и сейчас находится на вершине. На мой взгляд, было бы хорошо, если бы он на этом остановился», - отметила Наталья.

Как сообщал УНИАН, руководство Всемирного боксерского совета (WBC) дало Виталию время до 30 ноября определиться, будет ли он продолжать свою спортивную карьеру. Если Виталий все же решит еще раз выйти на ринг, скорее всего, его соперником станет канадец Бермейн Стиверн. Напомним, Виталий Кличко уже завершал спортивную карьеру из-за травмы в 2004 году, но спустя четыре года 11 октября 2008 вернулся на ринг и в первом же бою отобрал пояс WBC, победив нигерийца Самюэля Питера по итогам восьми раундов.