На ЧМ-2006 закончился матч Италия-Чехия

Италия не пустила Чехию в плей-офф.

Сборная Италии, обыграв в Гамбурге на стадионе "АОЛ Арена" команду Чехии со счетом 2:0, набрала 7 очков и заняла первое место в группе Е. Итальянцы вышли в 1/8 финала, где сыграют с одной из команд группы F. Для сборной Чехии после этого поражения чемпионат мира в Германии завершен. Команда Карела Брюкнера осталась на третьем месте в группе.

Сборная Чехии начала матч значительно активнее, создавала опасные моменты, но реализовать ни один из них не смогла – надежно играл голкипер сборной Италии Джанлуиджи Буффон. К середине первой половины игры итальянцы выровняли ситуацию. Именно в этот момент счет был открыт. На 26-й минуте отличился защитник Марко Матерацци, который вышел на замену вместо получившего травму Алессандро Несты.

После пропущенного мяча чехи активизировались, но итальянцы практически не подпускали их к собственным воротам. На последней минуте первого тайма сборная Чехии остались вдесятером – за вторую желтую карточку был удален Ян Полак. Во втором тайме команде Карела Брюкнера предстояло в меньшинстве забивать два мяча. Лишь однажды чешские футболисты были близки к тому, чтобы сравнять счет, но удар Павела Недведа отразил Буффон.

Постепенно чехи стали допускать провалы в обороне, одним из которых на 87-й минуте воспользовался Филиппо Индзаги. Он вышел один на один с Петром Чехом, обыграл вратаря и закатил мяч в ворота. В 1/8 финала сборная Италии сыграет с одной из команд группы F – Бразилией, Хорватией, Австралией или Японией.

Лента.ру