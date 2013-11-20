ЧМ-2014: Видеообзоры всех матчей второго тура плей-офф
12:39, 20 ноября 2013Спорт
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Во вторник, 19 ноября, определились последние четыре участника финальной части чемпионата мира по футболу от Европы
В Бразилию в следующем году поедут Хорватия, Греция, Португалия и Франция. Потеряли свой шанс Исландия, Румыния, Швеция и Украина.
Хорватия обыграла Исландию со счетом 2:0 после нулевой ничьей в первом матче.
Румыния сыграла дома вничью 1:1 с Грецией после гостевого поражения со счетом 1:3
Португалия дважды обыграла Швецию
Украина проиграла в Париже Франции 3:0 после домашней победы со счетом 2:0
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