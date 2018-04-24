Сборная Украины: се ля ви

Матч в Париже не стал логичным венцом тех усилий, которые подопечные Михаила Фоменко предпринимали на протяжении года, для того, чтобы вывести самих себя из кризиса. А затем, когда уже практически выползли из ямы, чтобы и вовсе прямиком поехать в Бразилию после группового этапа. Ведь был момент, когда мы даже могли реально претендовать на первое место. Но, вместе с тем, этот матч нельзя назвать и нелогичным. Все-таки против украинцев играл гранд, чемпион мира и двукратный чемпион Европы, команда, которую увидеть в следующем году на Мундиале жаждали гораздо больше, чем нашу.

Получился этот матч вполне логичным и по целому ряду других причин. Украина не входит в число мировых лидеров, футбольных грандов. Да, сенсации в мировом футболе случаются. И теоретическая победа над французами по сумме двух игр, которая так и не стала практической, стала бы громкой сенсацией. Но, команда изначально вышла на поле с пораженческим настроением. Иначе, чем объяснить тот факт, что с первых же минут игроки плотно действовали у своих ворот, лишь изредка подумывая об атаке. Символично, что именно тогда, когда игра стала потихоньку выравниваться, когда у наших даже появились первые моменты, французы воспользовались тем, что оборонительные ряды стремительно поредели и тут же воспользовались этим. Практически также забивались и другие два гола хозяев поля. Когда они беспрерывно атаковали, мяч упорно не шел в ворота. Когда же игра начинала успокаиваться и сборная Украины пыталась атаковать, моментально шел разящий голевой ответ.

Еще одной извечной проблемой нашей сборной, остро проявляющейся всегда в решающий момент, стало элементарное отсутствие игроков скамейки. Потеря двух ключевых защитников после первой игры, кто бы что ни говорил, оказалась невосполнимой. Да, в Париже французы играли намного агрессивнее чем в Киеве, но ведь и порядка в наших оборонительных рядах в первом матче было побольше. А значит, у соперника просто не было шанса так здорово сыграть, как это у него получилось во вторник. Сейчас же, когда у нас не было на поле оптимального состава, возникли огромнейшие проблемы, которые разрешить так и не удалось. Ведь, образно говоря, когда на всю страну есть 15 футболистов уровня национальной сборной, способных бороться на равных с ведущими командами мира за путевку на Мундиаль, то и положительный результат может прийти только в случае дикого везения, какого-то стечения обстоятельств. Как было, к примеру. В отборе и финальной части ЧМ-2006 в Блохина. На протяжении всего турнира, начиная с осени 2004-го, у команды было ровно два соперника экстра-класса – Испания (на групповом этапе финальной стадии Мундиаля) и Италия (в четвертьфинале). Оба раза был зафиксирован проигрыш с крупным счетом.

Чем отличается от нас великая футбольная держава? После неудачной игры в Киеве французы сделали пять замен, которые только усилили игру команды. Причем ровно настолько, чтобы добиться победы по сумме двух матчей. Потому что, у них на скамейке сидят игроки абсолютно равные по классу тем, что играют на поле.

Наконец, пункт третий – для любителей потусторонних теорий – магия плей-офф. В пятый раз сборная Украины не сумела попасть в финал ЧМ или Евро, оступившись именно в этой стадии.

Вместе с тем, если еще раз вспомнить последние полтора года стоит признать, что в этот раз команда была достойна участия в финальном турнире как никогда.

Отборочный цикл к чемпионату мира-2014 стал самым неоднозначным для украинской команды за всю ее 20-летнюю историю. Этот цикл можно было бы разделить сразу на три периода. Причем, два из них, приходятся лишь на первые четыре игры турнира.

Команда стартовала в отборе-2014 под руководством самого успешного тренера в своей истории Олега Блохина. Единственного специалиста, под чьим руководством команда игра и на Чемпионате мира-2006 в Германии, и на домашнем Евро-2012. Правда, на домашний Евро команда попала автоматически, в качестве представителя страны-организатора турнира. А уже на самом Евро выиграла только один матч из трех, так и не попав даже в четвертьфинал. Тем не менее, с Блохиным продолжали связывать надежды. А он их продолжал оправдывать. Уже на старте бразильского отбора соперником украинцев стала команда Англии, главный оппонент в борьбе за первое место в группе. И в Лондоне команда в очередной раз выдала яркую игру, не уступив сопернику практически ни в одном компоненте. Более того, гости были близки к победе… Если бы не досадная ошибка в своей штрафной площади и пенальти, реализованный англичанами – 1:1. Много позже, УЕФА назовет этот матч ключевым в борьбе за первое место в группе. С аннотацией, мол, англичанам повезло и в конкретном матче, и в борьбе за первое место в целом.

А вот затем Блохин принял решение кардинально поменять свою тренерскую карьеру. Он ушел в родное киевское «Динамо», где он до сих пор не смог стабилизировать игру команды и вывести ее из кризиса. Более того, он вогнал в кризис и сборную. Тренерская чехарда, возникшая осенью, никак не способствовала достижению результатов. Сборная Украины сначала сыграла нулевую ничью с молдаванами, а затем и вовсе проиграла черногорцам (0:1). Тогда казалось, что эти два результата окончательно лишат команду шансов в борьбе даже за второе место в группе.

Но, в декабре 2012-го на пост тренера команды был назначен Михаил Фоменко. Специалист, никогда не добивавшийся громких успехов на тренерской скамейке, а в тот момент и вовсе занимавшийся бумажной работой в ФФУ, однозначно вызывал у болельщиков огромный скепсис. И в первой официальной игре 2013-го года – против сборной Польши –даже болельщики считали украинскую команду явным аутсайдером. Но третий период обернулся громким успехом – шесть побед при одной ничьей и досадное, да-да, к тому времени уже досадное, второе место в группе.

Ну и, как оказалось, роковая жеребьевка, выбравшая в соперники по плей-офф грозную Францию.

Вместе с тем, уже сейчас от специалистов доносятся голоса о том, что главного тренера нужно непременно оставить. И поспорить с этим трудно, да и, в сущности, бессмысленно. Михаил Фоменко доказал, что он полностью подходит на свою роль. Доказал уже тем, что выжал из этой команды максимум ее возможностей. Даже не 100, а все 150 или 200.

Впрочем, фактом остается и то, что при старом тренер уже через год, когда будет в разгаре отбор на Евро-2016, мы увидим существенно обновленную команду. Практически наверняка закончат карьеру в сборной Шевчук и Тимощук. На возрастной «грани» находятся Ротань и Эдмар, также близок к ним Девич… А это значит, что теперь мы будет наблюдать не за эволюцией команды, а за ее реконструкцией, то бишь, новым построением.

Но это уже совсем другая история…

Кирилл Стадниченко