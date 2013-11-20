Рибери: Мы смогли проснуться и очень-очень счастливы

Во вторник французы, проигравшие в первой гостевой встрече (0:2), на своем поле победили украинцев в ответном стыковом матче и пробились в финальную стадию чемпионата мира 2014 года в Бразилии, сообщает РИА Новости.

"Мы много переживали после первого матча, а также очень долго не играли на "Стад де Франс". Мы смогли проснуться и очень-очень счастливы. Теперь мы можем с радостью вернуться в расположение наших клубов с мыслями о Бразилии, - сказал Рибери, слова которого приводит L'Equipe. - Было бы трудно не увидеть Францию в Бразилии, но мы смогли выиграть и показать характер".

Жеребьевка финальной стадии ЧМ-2014 состоится 6 декабря.