Тренер сборной Франции выиграл продление контракта
08:33, 20 ноября 2013Спорт
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Президент Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ объявил о продлении контракта с главным тренером команды Дидье Дешамом
Матч Франция-Украина доказал эффективность работы Дешама
Объявление было сделано после вчерашней победы Франции над Украиной в ответном матче плей-офф на ЧМ-2014.
Таким образом, он будет работать со сборной как минимум до лета 2016 года. То есть, на домашнем Euro-2016 именно он будет руководить французами. Срок предыдущего соглашения истекал летом 2014-го, сообщает Спорт-Экспресс со ссылкой на L’Equipe.
Напомним, Дешам возглавил сборную Франции 8 июля 2012 года, сменив на этом посту Лорана Блана. Отборочный турнир чемпионата мира-2014 – первое серьезное испытание для специалиста у руля национальной команды.
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