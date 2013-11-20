Бензема: Мы были уверены в том, что победим украинцев

Форвард отметил, что в ответной встрече украинцы не смогли оказать сопротивление.

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"Это моя самая яркая эмоция в футболке сборной, – цитирует news.sport-express.ru слова Бензема. – В этом поединке украинцы не смогли составить нам конкуренцию. Мы были лучше, чем соперник. Сомнения? Мы были уверены в том, что победим, знали, что должны взять реванш. Гордимся тем, что смогли квалифицироваться на чемпионат мира", - подчеркнул футболист.

Как сообщал УНИАН, Франция одержала верх над Украиной в борьбе за путевку на первенство планеты в Бразилии, победив по сумме двух игр со счетом 3:2.