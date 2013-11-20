Французы с трибун освистали гимн Украины (видео)

Болельщики сборной Франции освистали гимн Украины перед повторной битвой в плей-офф чемпионата мира 2014 года.

После того, как диктор объявил о звучании украинской гимна с трибун "Стад де Франс" стал раздаваться гул, сообщает ТСН.

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Как сообщалось, сборная Украины проиграла французам со счетом 3:0 и потеряла возможность поехать в Бразилию. Напомним, это поражение стало первым для "сине-желтых" в 2013 году. Наша команда не знала проигрыша 11 матчей подряд.