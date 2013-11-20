Фоменко: ребята сделали все, что могли

«То, что случилось – это психология. Сложно сыграть на достаточно высоком уровне два матча с такой командой, как Франция. Действительно, мы не успели лучшим образом восстановиться. Правда, не можем громко об этом говорить. Это неэтично по отношению к моим подчиненным. Они сделали все, что они могли на сегодняшний день", – сказал Фоменко в эфире телеканала «Интер» .

По словам тренера он ожидал, что тренер французов Дидье Дешам проведет много замен. "У нас было много информации из разных источников. У французов есть выбор. Это сыграло первостепенную роль", - заявил он.

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"Вы видели, как проходила игра. Первый мяч: там не было нарушения, не было игры рукой, но судья поставил. Второй мяч нам забили из чистого «вне игры», но нам его засчитали. Как говорится, это не наше дело, но это также немного ударило по нашей игре", - добавил Фоменко.

Кадровые решения на матч, наставник украинцев объяснил решениями тренерского штаба.

"Почему в основе вышел Безус, а не Степаненко? В такой игре, которая была сегодня, нужен был такой центральный полузащитник как Безус, чтобы не только обороняться, но и организовывать атаки. Такая была задумка.Почему на замену вышел Селезнев, а не Девич? Это решение тренерского штаба, а перед игрой мы решили поставить Зозулю", - сказал Фоменко.

Также главный тренер сборной Украины выразил сожаление в связи с результатом игры команды во Франции, но считает поражение опытом и готов продолжить работать со сборной.

«Мы очень сожалеем, что не смогли удержать преимущество. Основная проблема заключалась в психологии футболистов.Наша игра была организована не совсем так, как я хотел бы. В обороне образовалось слишком много пространства. Я предупреждал игроков, чтобы те избегали желтых и тем более красных карточек. Но это не так просто. Положительный момент состоит в том, что мы дошли до этой стадии.

Это скорее не урок для меня, а опыт, который приобретается в работе со сборной. Работа в клубе и в сборной – разные вещи, разная направленность и специфика. Если мне доверят, то мы учтем этот опыт и будем двигаться дальше», - заявил Фоменко

Напомним, сегодня в ответном матче плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2014 сборная Украины проиграла команде Франции со счетом 0:3.