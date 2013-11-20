Дешам: Такие победы и называют магией футбола

00:36, 20 ноября 2013
Спорт
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги второго стыкового матча с Украиной (3:0).

Тренер збірної Франції з футболу Дідьє Дешам / Фото: flickr.com/photos/ennaimi
По его словам  игроки его команды сделали все правильно и одержали победу, пишет tribuna.com.
 
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