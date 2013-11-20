Дешам: Такие победы и называют магией футбола
00:36, 20 ноября 2013Спорт
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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам подвел итоги второго стыкового матча с Украиной (3:0).
Дешам: мои футболисты сделали все правильно / Фото: flickr.com/photos/ennaimi
По его словам игроки его команды сделали все правильно и одержали победу, пишет tribuna.com.
«Такие победы и называют магией футбола. Эти четыре дня были очень, очень тяжелыми для нас.Мы проиграли первый матч, но сегодня смогли все исправить. Футболисты сделали все правильно. Попасть в Бразилию было очень важной задачей французского футбола в целом. Мы проявили энтузиазм и боролись всем сердцем – это главные ингредиенты для хорошего результата», – цитирует Дешама L`Equipe.
Напомним, сегодня в ответном матче плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2014 сборная Украины проиграла команде Франции со счетом 0:3.
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