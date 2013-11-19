Сборная Украины не поедет на чемпионат мира по футболу

В Париже завершился ответный матч плей-офф отборочного цикла чемпионата мира-2014, в котором сборная Украины проиграла команде Франции со счетом 0:3.

Как сообщает корреспондент УНИАН, сборная Франции выиграла по сумме двух матчей и добилась права выступать на Мундиале в Бразилии.

Игра с самого начала проходила с преимуществом хозяев поля, которым удалось открыть счет в середине первого тайма. Ближе к концу тайма хозяева поля удвоили свой перевес, а после перерыва довели его до крупного - 3:0.

УНИАН провел онлайн-трансляцию матча, где можно проследить за ходом игры.

Напомним, что первый матч в Киеве завершился победой украинцев со счетом 2:0.

Таким образом, участником чемпионата мира стала сборная Франции.