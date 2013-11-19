Франция - Украина - 3:0: онлайн

Сегодня в Париже проходит решающий матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2014 по футболу между сборными Франции и Украины. Для обеих команд это последний шанс получить путевку на турнир, который состоится летом следующего года в Бразилии.

Первый матч в противостоянии украинцев и французов прошел в минувшую пятницу, 15 ноября, в Киеве и завершился убедительной победой хозяев поля - 2:0. После этого резко изменилась расстановка сил в паре команд, где изначально фаворитами выглядели игроки сборной Франции.

Теперь для того, чтобы выйти в финальную часть турнира, французам необходимо выигрывать с разницей в три или более мячей. При победе хозяев поля со счетом 2:0 будет назначено дополнительное время (два тайма - по 15 минут), а если равный счет по сумме двух матчей сохранится, то будет серия пенальти. При счете 3:1, 4:2 и т. д. путевку на Чемпионат мира завоюет сборная Украины за счет того, что забила голы на поле противника. Таким образом, команде Фоменко необязательно даже играть вничью. Сборная Украины может проиграть с минимальной разницей, а в случае если забьет гол, то и с разницей в два мяча.

Аналитики букмекерских контор, составлявшие прогнозы на этот матч безоговорочно верят в победу французов в данном конкретном матче, но также верят в победу команды Украины по сумме двух матчей. На игру ставки принимаются на победу Франции из рассчета 1,4 к 1, ничью - 5 к 1, победу Украины - 9,9 к 1. На выход в финальный раунд ставки на Украину принимаются с коэффициентом 1,5 к 1, на Францию - 2,7 к 1.

Предлагаем Вашему вниманию онлайн-трансляцию игры.

Добрый вечер!

Ну вот мы и дождались. Самый главный матч года и всего отборочного цикла чемпионата мира-2014. Сборная Украины уже сделала казалось бы невозможное. Она не только удачно прошла групповой этап соревнований, но и выиграла первый матч в Киев у французов - 2:0. Безусловно, соперники находятся в сложнейшем положении. Но ведь это французы. Поэтому, также безусловно, что команда Фоменко еще ничего не выигрыла, имеется ввиду путевку на Мундиаль. Сегодня предстоит сложнейшая игра. Соперник будет биться до последнего и нашим нельзя расслабляться ни на секунду. Остается только верить в удачу и фарт Фоменко и мастерство и терпение ребят. Держим кулаки за главную команду страны!

Стали известны стартовые составы команд.

Франция: Льорис (к), Дебюши, Эвра, Варан, Сахо, Кабай, Рибери, Вальбуэна, Бензема, Матьюиди, Погба.

Запасные: Жиру, Насри, Клиши, Гренье, Санья, Манданда, Пайе, Сиссоко, Реми, Мавуба, Абидаль, Ландро.

Украина: Пятов, Мандзюк, Хачериди, Ракицкий, Коноплянка, Зозуля, Шевчук, Ярмоленко, Безус, Эдмар, Ротань.

Запасные: Худжамов, Селезнев, Девич, Сидорчук, Тимощук, Морозюк, Дедечко, Степаненко, Гусев.

МАТЧ НАЧАЛСЯ!

1. Французы тоже умеют создать обстановочку что надо. Гимн пели всем стадионом, даже президент. Они всерьез надеются сегодня отыграться. Ну-ну...

2. Французы попытались провести атаку уже на первой минуте, а теперь и на второй. Пока отбиваемся. Пятов на высоте.

3. Угловой также не принес успеха. Французы начинают более чем резво.

5. Коноплянка довел мяч по флангу до чужой штрафной, но тут же потерял.

6. Еще один штрафной в исполнении французов - Пятов легко ловит мяч.

8. Быстрого гола у французов пока не получилось, зато быстрая желтая карточка. Ротань ударил по ногам Рибери.

9. Ух! Погба бил по воротам после подачи с углового Вальбуэна - выше ворот.

10. Еще одно грубое нарушение - Ракицкий на Вальбуэна. Обошлось без желтой.

11. Еще один удар головой выше ворот - бил Рибери.

13. Эвра довольно опасно навесил мяч с фланга - Пятов забрал.

14. Французы пока в основном атакуют по левому флангу. Атакуют постоянно и настойчиво. Не к добру это. Надо бы попытаться мяч перехватить.

16. Команды сбились на тактику мелкого фола. Два подряд нарушения французев, как только наши перехватили мяч.

18. Первая атака сборной Украины. Коноплянка от защитника выбивает мяч на угловой.

19. Три угловых подряд подавали игроки сборной Украины. Пока без толку.

20. Ну что, кажется, первый навал французов схлынул. Пошла более-менее равная игра.

22. А вот и ГОЛ.... Только, казалось, пришли в себя.

23. Вальбуэна подавал штрафной и Сахо сыграл на добивании, пробив мимо Пятова.

24. Французы продолжают атаковать - угловой. Но, на сей раз, Пятов ловит мяч.

25. Обидно то как, только выровняли игру....

26. Опаснейший удар Погба в дальнюю девятку - выше ворот. Французы на кураже.

27. Опять чуть стихли эмоции. Мяч больше в центре поля. Затишье перед бурей.

28. Очень опасный момент у наших, но Безус упал в борьбе с защитником. Пенальти, вроде, не было.

29. Есть моменты. Уже второй. Надо их только использовать.

30. Двоечка Рибери-Бензема приводит ко второму голу. Судья зафиксировал оффсайд которого не было. Уже и арбитры-словенцы за нас...

31. Вальбуэна бьет в упор - Пятов спасает.

32. Подача с углового и удар Погба - намного выше ворот.

34. 2:0....

34. Бензема забил вновь на грани оффсайда. И вновь в рамках правил. На этот раз судья засчитал гол.

36. А французы опять лезут вперед. Опять спасет Пятов. Но он уже сегодня однозначно не герой.

37. Кто-то сумел вывести из равновесия всегда суперспокойного Фоменко. Может французы пробегая мимо что-то показали, в смысле, жест неприличный.

38. Судья останавливает очередную атаку французев. Травма у Безуса.

40. Газон, кстати, в Париже совсем никудышний. Но этому есть свое объяснение. На этом стадионе гораздо чаще в регби играют, чем в футбол.

42. Еще одна атака французов и вновь судья за нас - штрафной в сторону противоположных ворот.

44. Обоюдно предупреждение - Сахо и Хачериди. За неспортивное поведение.

45. Третья опасная атака наших у ворот французов - угловой.

46. Опаснейший удар Ярмоленко - защитники выбили мяч.

ПЕРЕРЫВ

М-да. Что сказать. Первый тайм - хуже не придумаешь. Как второй в Киеве для французов. Исключительно по сценарию хозяев поля. Они давили, буквально, с первой же секунды, но не сразу сумели забить. А когда наши отдвинули игру от своих ворот и, казалось, начали выравнивать положение на поле, тут же пропустили. А затем и второй. После чего, кстати, отчего-то сдали нервы у нашего абсолютно никогда не эмоционального тренера. Возможно, игроки сборной Франции спровоцировали Фоменко на резкую реакцию каким-то жестом. Да и гол в раздевалку мы не забили. Опаснейший момент не использовал Ярмоленко. В общем, все против нас. Тем не менее, есть 15 минут остыть, прийти в себя и подумать. Кроме того, мы гости. И преимущество остается за сборной Украины. На любой наш гол французам придется отвечать двумя. В общем, шансов по-прежнему много. Нужно только прийти в себя и показать игру. А с ней, и результат. Продолжаем держать кулаки за сборную!!!!!

Да, еще. Газон в Париже, как я уже отмечал в конце первого тайма, ужасный. Но это плохо как для нас, так и для французов. В этой стране в чести регби, где игроки любят вырывать траву из земли с корнем.. А стадион, между прочим, главный в стране.

ВТОРОЙ ТАЙМ НАЧАЛСЯ

47. Еще лучше... Хачериди удалили за нарушение на Рибери. Вторая желтая карточка. Вдесятером остается сборная Украины.

49. Вдесятером кажется получается лучше. Безус пробил по воротам в следующем же игровом эпизоде после удаления. Получилось очень опасно.

50. Очередная атака французов - Бензема вне игры.

51. И еще один опаснейший момент у французов - Матьюиди бьет мимо ворот с острейшего угла.

53. Рибери крайне опасно выходил на ворота украинцев - пока наша защита держится.

54. Погба пробил по воротам - выше. Полное преимущество французов.

56. Эдмар откровенно грубо сбивает Матьюиди в самом центре поля. Хорошо, судья сегодня либеральный к украинцам. Опять обошлось без желтой карточки.

58. Бензема запорол идеальный момент! Один перед воротами был, никого из защитников.

59. Наши же отличаются, в основном, грубостью. Мандзюк коленом ударил Рибери.

60. Есть шанс засушить игру и дождаться серии пенальти. Но вдесятером это слишком трудоемкое дело.

63. Французы в последние минуты владеют мячом, но обостряют игру редко. Пока нашим удается отбиться.

64. Рибери опасно бил пот воротам Пятова - выше

65. Первая замена в сборной Украины - Олег Гусев вместо Романа Безуса.

66. Удар Варана с дальней дистанции - мяч пролетает мимо ворот Пятова.

67. Эвра получает желтую карточку за грубую игру против Ярмоленко.

68. Еще одно предупреждение у французов - Дебюши

70. Опаснейший эпизод у сборной Украины. Зозуля не смог переправить мяч в ворота. Есть моменты, ЕСТЬ!!!!!

71. 3:0...

73. Автогол Гусева после затяжной атаки французов.

74. Что самое обидное - все абсолютно по делу.

75. Третий гол вроде записали на Сахо. Но это уже не так важно.

76. Дополнительного времени и пенальти уже точно не будет. А вот если сборная Украины сейчас забьет гол, то поедет на чемпионат мира. И это не шутка, если кому-то еще смешно...

77. Замена у Украины: Селезнев вместо Зозули.

78. Замена у Франции - Санья вместо Дюбуши.

81. Рибери едва не забивает четвертый гол. Обыграл двух защитников, но удар не получился.

82. Замена у Франции: Жиру вместо Бензема.

83. Французы жмутся к своим воротам, у них тоже есть нервы. Но, затяжная атака украинцев успеха не принесла, защитники отбились.

85. Два опаснейших момента у только вышедшего на замену Жиру. Один раз выручил Пятов, второй раз - француз пробил выше ворот.

88. Еще один опасный штрафной, теперь у ворот французов. Льорис легко забирает мяч.

89. Желтая - травмированному Мандзюку. Судья посчитал, что он виноват в столкновении в центре поля.

90. Судья добавил 3 минуты.

90+1. Французы тянут время даже при розыгрыше углового.

МАТЧ ОКОНЧЕН

Сборная Украины не поедет на чемпионат мира.

Спасибо за внимание к нашей онлайн-трансляции.

До свидания!