«Донбасс» проиграл матч регулярного чемпионата КХЛ «Нефтехимику»

В Нижнекамске завершился матч регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги, в котором «Нефтехимик» обыграл донецкий «Донбасс» со счетом 2:0.

Об этом сообщает официальный сайт лиги.

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Хозяева вышли вперед уже на первой минуте игры. Через 45 секунд после стартового вбрасывания Мартин Цыбак точно бросил по воротам – 1:0. В дальнейшем команды играли с переменным успехом. Реальные моменты для взятия ворот имели как игроки «Нефтехимика», так и «Донбасса». Но, до последних минут игры, отличится никому так и не удалось. А за 2 минуты и 2 секунды до финальной сирены, когда тренер «Донбасса» Андрей Назаров заменил вратаря на шестого полевого игрока в надежде сравнять счет, Роман Людучин поразил пустые ворота «Донбасса» - 2:0.

Таким образом, после 27 игр на счету украинской команды 42 очка и на данный момент она занимает 5-е место в турнирной таблице Конференции «Запад».