УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Франция - Украина

Сегодня в Париже состоится решающий матч плей-офф отборочного турнира чемпионата мира-2014 по футболу между сборными Франции и Украины.

Как сообщает корреспондент УНИАН, для обеих команд это последний шанс получить путевку на турнир, который состоится летом следующего года в Бразилии.

Первый матч в противостоянии украинцев и французов прошел в минувшую пятницу, 15 ноября, в Киеве и завершился убедительной победой хозяев поля - 2:0. После этого резко изменилась расстановка сил в паре команд, где изначально фаворитами выглядели игроки сборной Франции. Теперь для того, чтобы выйти в финальную часть турнира, французам необходимо выигрывать с разницей в три или более мячей. При победе хозяев поля со счетом 2:0 будет назначено дополнительное время (два тайма - по 15 минут), а если равный счет по сумме двух матчей сохранится, то будет серия пенальти. При счете 3:1, 4:2 и т. д. путевку на Чемпионат мира завоюет сборная Украины за счет того, что забила голы на поле противника.

Таким образом, команде Фоменко необязательно даже играть вничью. Сборная Украины может проиграть с минимальной разницей, а в случае если забьет гол, то и с разницей в два мяча.

Аналитики букмекерских контор, составлявшие прогнозы на этот матч безоговорочно верят в победу французов в данном конкретном матче, но также верят в победу команды Украины по сумме двух матчей.

На игру ставки принимаются на победу Франции из рассчета 1,4 к 1, ничью - 5 к 1, победу Украины - 9,9 к 1. На выход в финальный раунд ставки на Украину принимаются с коэффициентом 1,5 к 1, на Францию - 2,7 к 1.

Игра Франция - Украина в Париже начнется в 22.00 по киевскому времени.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.