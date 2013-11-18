Дешам: матч с Украиной – игра всей моей жизни

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам пообщался с журналистами на пресс-конференции в Париже о предстоящем ответном матче плей-офф отборочного турнира ЧМ-2014 Франция – Украина, пишет Чемпионат.com.

"Этот матч очень важен для меня. Это игра всей моей жизни. Есть один последний шанс попасть на чемпионат мира. Игроки понимают всю серьезность ситуации, мы очень стараемся, психологическое состояние футболистов улучшается. Серия пенальти? Над этим еще не думал, но список игроков, которые будут бить в случае необходимости, я подготовлю. Состояние газона? Не думаю, что с ним будет большая проблема. В любом случае всякое бывает", — сказал Дешам.

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Тренер французов также заявил, что не думал об отставке в случае поражения команды.

"Подам ли в отставку в случае вылета? Нет, не думал об этом вовсе. Мои мысли заняты предстоящим матчем. Как будем играть — увидите на поле. Важно не пропустить и найти баланс между слаженными действиями в обороне и атаке. А Рибери должны помогать партнёры, чтобы его не закрыли два-три игрока сборной Украины", — сказал он.

Напомним, первый матч плей-офф отборочного цикла ЧМ-2014 по футболу Украина-Франция состоялся 15 ноября в Киеве и завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев. Ответный матч состоится во вторник, 19 ноября, в Париже.