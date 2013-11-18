Молодежная сборная Украины по футболу обыграла швейцарцев

Молодежная сборная Украины по футболу (возраст игроков – до 21 года) обыграла команду Швейцарии в игре отборочного турнира Чемпионата Европы со счетом 2:1.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

Для сборной Украины это была третья игра отборочного цикла. Перед этим команда Сергея Ковальца проиграла во Львове хорватам (0:2), а также обыграла в гостях команду Латвии – 5:1.

В матче, который состоялся в швейцарском Туне, все было решено в стартовые 15 минут. Голы забили Владислав Калитвинцев (8-я минута) и Руслан Бабенко (15). Причем, в обоих случаях не обошлось без рикошетов.

В остальное время украинцы контролировали мяч и, хоть и не без проблем, довели игру до победы. За пять минут до конца матча единственный гол в составе швейцарцев забил Леонардо Бертоне.

Таким образом, после 3 игр на счету украинцев 6 очков и они вышли на третье место в турнирной таблице. Лидером таблицы является команда Хорватии (12 очков в 5 матчах), а второе место занимает сборная Швейцарии (9 очков в 5 матчах).