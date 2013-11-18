Сборной Украины нельзя проиграть эту битву - Фоменко

Главный тренер национальной сборной команды Украины по футболу Михаил Фоменко на предматчевой пресс-конференции накануне матча плей-офф квалификации ЧМ-2014 со сборной Франции в Париже ответил на вопросы представителей СМИ, отметив, что его команде нельзя проиграть эту битву.

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

В частности, тренер отметил: "После первой игры стараемся привести команду в порядок - функционально, психологически. Ребята потратили много сил и эмоций в первой игре. Что касается распорядка дня, то ребята свое дело сделали, поэтому они отдыхали. Тренерам нужно было просматривать игру и делать выводы. Думаю, что у нас будет время отдохнуть потом".

Что касается второго матча, то тренер предвидит : "Не думаю, что матч будет спокойным. Мы читали высказывания и главного тренера, и игроков французов. Они говорят, что будет битва. Нам нельзя будет проиграть эту ее".

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Что касается замены тем игрокам, которые не смогут принять участие в ответном матче из-за дисквалификации - Кучера и Федецкого, тренер отметил: «Мы определяемся с составом в день игры. Еще будут тренировки, дорога, изменение комнатной температуры на уличную. Нельзя заранее предположения по этому поводу».

Также Фоменко рассказал, чего он ждет от сборной Франции: «Исходя из первого тайма в Киеве, им надо будет больше атаковать, чем защищать свою территорию. Что касается нас, то мы будем выходить из игры соперника. Если они будут играть агрессивно, то нам необходимо будет сыграть еще агрессивнее».

Напомним, первый матч плей-офф отборочного цикла ЧМ-2014 по футболу Украина-Франция состоялся 15 ноября в Киеве и завершился со счетом 2:0 в пользу украинцев. Ответный матч состоится во вторник, 19 ноября, в Париже.