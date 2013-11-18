Вратарь Коваль пропустит матч Франция - Украина из-за отравления

Вратарь киевского клуба "Динамо" и сборной Украины Максим Коваль пропустит ответный матч плей-офф отборочного турнира Чемпионата мира 2014 года из-за пищевого отравления.

Об этом сообщает официальный сайт киевского клуба.

В сообщении говорится: "Накануне вылета сборной Украины во Францию в расположение "Динамо" вернулся голкипер Максим Коваль. Причиной оказалось пищевое отравление. По информации, предоставленной клубным врачом официальному сайту "Динамо" (Киев) Леонидом Мироновым, сейчас Максим идет на поправку, сдает последние анализы и через пару дней вернется в общую группу, где будет готовиться к поединку с "Говерлой".

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Сегодня утром стало известно о том, что в составе национальной команды, улетевшей в Париж, отсутствует Коваль. Он является вторым голкипером сборной Украины. Основным вратарем, отыгравшим без замен весь первый матч Украина – Франция в Киеве, является голкипер донецкого "Шахтера" Андрей Пятов.

Как сообщал УНИАН, первый матч Украина - Франция, состоявшийся в Киеве 15 ноября, завершился победой украинской команды со счетом 2:0. Ответная игра в Париже пройдет во вторник, 19 ноября.