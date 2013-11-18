Матч Франция-Украина пройдет под проливным дождем - синоптик
17:11, 18 ноября 2013Спорт
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Температура воздуха в Париже в течение дня составит +4 - +7 градусов, вечером похолодает до +2 - +5 градусов, во время матча пройдет дождь.
Украина вновь встретится с Францией
Ответный матч плей-офф Чемпионата мира по футболу 2014 года между сборными Франции и Украины в Париже пройдет под проливным дождем.
Об этом УНИАН сообщила синоптик сайта Opogode.ua Наталья Диденко.
Диденко сказала: "Температура воздуха в Париже в течение дня составит +4 - +7 градусов, вечером похолодает до +2 - +5 градусов, во время матча пройдет дождь".
Первый матч Украина - Франция, состоявшийся в Киеве 15 ноября, завершился победой украинской сборной со счетом 2:0.
Игра Франция - Украина состоится во вторник, 19 ноября, в Париже и начнется в 22.00 по киевскому времени.
Сайт УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча.
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