Украинские шахматистки досрочно завоевали чемпионский титул

«Желто-синяя» команда (Лагно, Ушенина, Музычук, Жукова) лидировала на протяжении всего турнира, проходящего в Варшаве (Польша) и после вчерашней победы над Арменией со счетом 3:1 за тур до финиша досрочно завоевала «золото» континентального первенства.

Об этом пишет сайт "Победа".