Украинские шахматистки досрочно завоевали чемпионский титул
16:21, 18 ноября 2013Спорт
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Украинки победили команду Армении со счетом 3:1.
Наталья Жукова родом из Одессы / chesspro.ru
«Желто-синяя» команда (Лагно, Ушенина, Музычук, Жукова) лидировала на протяжении всего турнира, проходящего в Варшаве (Польша) и после вчерашней победы над Арменией со счетом 3:1 за тур до финиша досрочно завоевала «золото» континентального первенства.
Об этом пишет сайт "Победа".
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