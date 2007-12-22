Блохин хочет видеть Шеву в «Москве»

Тренерский штаб «Москвы» рассчитывает, что владелец команды Михаил Прохоров поможет арендовать Андрея Шевченко у «Челси».

«В линии атаки нам нужен как минимум один быстрый форвард, - сказал главный тренер клуба Олег Блохин «Твоему дню». - Конечно же, я бы не отказался от возможности видеть в команде Андрея Шевченко, с которым мы успешно работали в сборной Украины. Да, возможно, у него сейчас не все получается в Англии. Но я уверен, что форвард такого класса, как Андрей, без особых проблем усилит любую команду. Но, во-первых, у нас просто может не хватить денег на Шевченко, а во-вторых, захочет ли сам Андрей переехать в Москву?».

«В данный момент я не склонен давать комментарии по этому вопросу», - заявил, в свою очередь, генеральный директор ФК «Москва» Юрий Белоус.

Газета.ру