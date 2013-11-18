Форвард сборной Франции: Украинцы нас разозлили

Форвард сборной Франции Оливье Жиру заявил, что устал комментировать поражение от сборной Украины (0:2) в первом матче плей-офф отборочного турнира чемпионата мира – 2014. Футболист предпочитает молча готовиться к ответной игре, сообщает Чемпионат.com.

"Я устал говорить, комментировать прошедший матч и предстоящий. Конечно, внутри коллектива мы группами обсуждаем противостояние со сборной Украины. Но нам пора прекратить болтать и начать действовать. Украинцы нас разозлили. Нужно ответить им на поле, а не в интервью", — приводит слова футболиста французская пресса.

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Как сообщал УНИАН, игра изначально проходила с преимуществом сборной Украины. И если в первом тайме нашей команде отличиться не удалось, то во втором два точных удара Романа Зозули и Андрея Ярмоленко принесли победу.

Этот результат очень важен в предверии ответной игры в Париже. Теперь в столице Франции команду Михаила Фоменко устроит даже поражение с минимальным счетом.