Феттель выиграл восьмую подряд гонку «Формулы-1»

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

На этап в Индианаполис спортсмен приехал в ранге чемпиона сезона-2013, добыв свой титул досрочно. Тем не менее, в этой гонке он продолжил выступать на максимуме возможностей и выиграл ее с преимуществом более чем в 6 секунд над ближайшим преследователем. Второе место на этом этапе соревнований занял француз Роман Грожан, третье – австралиец Марк Уэббер.

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Таким образом, перед заключительной гонкой сезона Гран-при Бразилии на счету Феттеля 372 очка. У идущего вторым испанца Фернандо Алонсо 227 баллов, а у занимающего третье место британца Льюиса Хэмилтона – 187 очков.

В Кубке конструкторов вне конкуренции Red Bull Racing, на счету которого 553 очка. Вторым идет Mercedes AMG – 348, третьим Scuderia Ferrari – 333.

Последний этап сезона «Формулы-1» в 2013 году состоится в Бразилии 24 ноября.