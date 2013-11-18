Сборная Украины улетела в Париж без Коваля

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

Полет в столицу Франции продлится около трех часов.

Отметим, что главный тренер национальной сборной Михаил Фоменко взял во Францию 24 футболиста, в Киеве из-за простуды остался голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль. Несмотря на дисквалификации, на выездной матч с французами также поехали защитники сборной Украины Александр Кучер и Артем Федецкий.

Как сообщал УНИАН, первый матч плей-офф отбора к ЧМ-2014 Украина – Франция состоялся в Киеве 15 ноября и завершился победой украинской команды со счетом 2:0.