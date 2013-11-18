Сборная Украины улетела в Париж без Коваля

11:32, 18 ноября 2013
Спорт
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Сборная команда Украины по футболу отправилась во Францию, где 19 ноября на стадионе «Стад де Франс» в Париже сыграет ответный матч плей-офф квалификации Чемпионата мира 2014 года с командой этой страны

Украина - Франция - 2:0, Зозуля зарабатывает пенальти для Украины

Об этом УНИАН сообщили в Федерации футбола Украины.

Полет в столицу Франции продлится около трех часов.

Отметим, что главный тренер национальной сборной Михаил Фоменко взял во Францию 24 футболиста, в Киеве из-за простуды остался голкипер киевского «Динамо» Максим Коваль. Несмотря на дисквалификации, на выездной матч с французами также поехали защитники сборной Украины Александр Кучер и Артем Федецкий.

Как сообщал УНИАН, первый матч плей-офф отбора к ЧМ-2014 Украина – Франция состоялся в Киеве 15 ноября и завершился победой украинской команды со счетом 2:0.

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