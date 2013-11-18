Экс-соперник Кличко объявил о завершении карьеры

"Я искренне верил, что травма плеча была не очень серьезной, - написал Хэй на своем официальном сайте. - Но углубленное медобследование выявило весь масштаб проблемы, и уже через 24 часа я был в операционной".

Операция продолжалась пять часов, и по ее завершении лечащий врач настоятельно рекомендовал британцу завершить карьеру, передает ИТАР-ТАСС.

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"Это сокрушительный удар для меня. У меня были большие планы на следующий год - я мечтал вернуть себе чемпионский пояс в супертяжелом весе. Но, может, боксерские боги намекают, что пора наконец повесить перчатки на гвоздь?", - сказал боксер.

"Я горжусь этими достижениями и считаю свою боксерскую карьеру очень успешной", - подчеркнул спортсмен.

33-летний Хэй отдал боксу - как профессиональному, так и любительскому - 23 года. Как любитель, в 2001 году он стал серебряным призером чемпионата мира, как профессионал являлся чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (ВБА) с 2009 по 2011 годы. В 2011 году он уступил свой пояс украинцу Владимиру Кличко. Всего на профессиональном ринге Хэй провел 28 боев, одержал 26 побед (24 - нокаутом) и потерпел два поражения.