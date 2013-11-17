Максим Калиниченко: Сборная Украины по классу и уровню не уступает французам

Такое мнение выразил бывший полузащитник московского "Спартака" и сборной Украины Максим Калиниченко, обсуждая победу над командой Франции (2:0) в первом стыковом матче за право сыграть на чемпионате мира 2014 года в Бразилии, сообщает ИТАР-ТАСС.

"Я еще до игры говорил, что победа сборной Украины над французами меня не удивит, - сказал Калиниченко. - Дело тут не в каком-то особом чутье, просто не считаю, что нынешняя сборная Украины по классу и уровню уступает команде Франции. Что касается настроя на матч, то в таких случаях это даже лишнее, поскольку ребята и так прекрасно понимают, что на кону стоит чемпионат мира. Может быть, у французов была какая-то недооценка соперника, но это уже их проблемы. Украинская команда просто была сильнее в пятницу, чем ее соперник".

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"Многие российские специалисты, возможно, увидели для себя новых футболистов в этом матче, таких как Роман Зозуля или Артем Федецкий, но на Украине все прекрасно знают этих ребят, - продолжил Калиниченко. - Тот же Зозуля проводит уже второй сезон на отличном уровне и полностью заслужил место в основе сборной. И тот же Федецкий, закрывший Франка Рибери, еще раз показал, что он недаром играет в сборной, и недаром "Днепр" достойно выступает в Лиге Европы, раз в его составе есть такие футболисты. Сейчас сборная Украины по составу и коллективу - очень хорошая команда, в которой собраны реально сильнейшие на данный момент украинские футболисты. Недаром они выдают такие матчи, как в пятницу. Украина всегда была футбольной державой, а сейчас выросло поколение, готовое к большим стремлением, и которое никого не боится".

Калиниченко также отметил, что в ответном матче украинская команда не должна испытать проблем с выбором защитников. По его словам, у Михаила Фоменко есть кем заменить дисквалифицированных Артема Федецкого и Александра Кучера.

"Того же Кучера вполне может заменить Ракицкий, прекрасный игрок из "Шахтера", - сказал Калиниченко. - У главного тренера есть немало квалифицированных кадров. В любом случае, в ответном матче ребятам будет очень тяжело. Французы есть французы, и они не мальчики для битья. При своих трибунах они сделают все, чтобы не только победить украинцев, но буквально "разметать" их. Команде Фоменко ни в коем случае нельзя "жаться" к воротам и играть на отбой, на сохранение результата. Конечно, нужно действовать от обороны, но при этом и не забывать по атаку, иначе можно не устоять. На мой взгляд, задача на ответный матч простая - забить и не пропустить много".

Ответный матч сборных Франции и Украины пройдет на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени во вторник, 19 ноября.