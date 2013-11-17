Украинская биатлонистка заняла второе место в масс-старте Кубка Норвегии

Украинская биатлонистка Валентина Семеренко заняла второе место в гонке «масс-старт» на престижном международном турнире Кубок Норвегии.

Об этом сообщает официальный сайт соревнований.

В гонке, состоявшейся в воскресенье, принимали участие 26 биатлонисток, сильнейших спортсменок Норвегии и других стран, входящих в элиту мирового биатлона.

Украинка ни разу не промахнулась в стрельбе, но по скорости прохождения дистанции была не самой быстрой. Ее на 9,1 секунды опередила немка Андрей Хенкель, один раз промахнувшаясь в стрельбе из положения лежа и, соответственно, пробежавшая один штрафной круг. Третье место у норвежки Торы Бергер, которая трижды промахнулась и совершила три штрафных круга, но лишь на 3 секунды отстала от Семеренко.

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Отставание остальных спортсменок от тройки лидеров оказалось куда более существенным – почти минута и более.

Еще четыре украинки показали такие результаты - Юлия Джима – 6-е место (1 промах, отставание – 1 мин. 00.6 сек), 7-я - Елена Пидгрушная (3, +1:15.9), 13-я - Наталья Бурдыга (3, +1:54.0) 17-я - Мария Панфилова (3, +2:07.7).

Официально олимпийский сезон 2013/14 стартует в следующее воскресенье, 24 ноября, когда пройдет первая гонка Кубка мира.